Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gümüşpala Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 23 yıl önce Ahmet Şahin ve ailesi tarafından bir arazi alındı ve üzerine 4 katlı apartman yapıldı. Şahin apartmanının yanına ilerleyen yıllarda ise belediye tarafından park yapıldı. İddiaya göre, Şahin ailesi apartmanlarının girişine giden koridordaki yollarda çökme olması nedeniyle yola beton döktürdü. Girişe ise yine hırsızlara karşı caydırıcı olması nedeniyle demir kapı yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda ise belediye tarafından Şahin ailesine ‘Ecrimisil’ yani haksız işgal tazimatı istendi. Eğer ücret verilmez ve belediye tarafından yol kapatılırsa aynı apartmanın altında bulunan dükkan ve depolara da giriş kapanmış olacak. Şahin apartmanı sakinleri şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Şahin, “23 sene önce yapılan binanın girişi için belediye para istiyor. Gerekçe olarak belediye yolun kendisine ait olduğunu söylüyor. 350 TL aylık istiyorlar. Şu an da bununla ilgili dilekçe verdik. Bununla ilgili mahkemeye başvuracağım. Şimdi bir doküman hazırlatıyorum. Yani 23 yıllık oturduğumuz binada tekrardan masraflara başlıyoruz. Binamız ruhsatlı her şey mevcut binada. Bilseydik burada böyle bir sorun olduğunu o zaman girişi buradan vermezdik. Parayı vermezsek duvar örecekler, boşluktan girip çıkacağız binaya nasıl yapacağız onu düşünüyoruz kara kara” dedi.