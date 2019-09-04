Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36