Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Samsun: Parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 
Erzurum: Parçalı bulutlu 26 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 