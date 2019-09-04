Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 4 Mayıs 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Çayır (51) 07 S 0741 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta beklediği sırada aracına yaklaşan siyah bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Osman Çayır olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı kaçtı. Olayın ardından polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

"Şüpheli arkadaşı çıktı"

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Toplanan delillerden yola çıkılarak şahsın kimlik belirleme çalışmasını yürüten polis, olayda hayatını kaybeden Osman Çayır’ın yakınlarının ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda Çayır’ın yakın arkadaşlarından olan Mustafa C. (60) ile sürekli kavga ettiği bilgisine ulaşıldı.

"3 yıl boyunca kaçtı, kendi adına otobüs bileti alınca yakalandı"

Polis ekiplerinin ifadesine başvurmak üzere gittikleri Mustafa Ç.'nin evde bulunamaması üzerine şahıs hakkında 'cinayet şüphelisi' olarak yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul ve çeşitli illerde akrabaları olduğu belirlenen cinayet zanlısının bu illere gitmiş olabileceği ihtimali doğrultusunda çalışma yürütüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri de, yakalama kararı olduğu için cinayet zanlısı Mustafa Ç.'nin peşine düştü. İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Ç.'nin Kimlik Bildirim Sistemi kayıtlarına göre üç gün önce İstanbul'dan kendi adına otobüs bileti aldığını tespit etti. Konya'ya gelen Mustafa C.’yi takibe alan İnfaz Büro Amirliği ekipleri, zanlının merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, 3 yıl 4 aydır aranan cinayet şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesinde suçunu kabul etti

Arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa C.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlının 3 yıl önce Osman Çayır ile kahvehanede kavga ettikten sonra aracını takip ettiğini ve arkadaşını kırmızı ışıkta beklediği sırada ateş ederek öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Cinayet zanlısı Mustafa C., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.