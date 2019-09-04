Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5'inci katında annesi Hayriye T. ile birlikte yaşayan Özlem Neslihan T., saat 11.00 sıralarında balkondan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Özlem Neslihan T. kanlar içinde kalırken çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özlem Neslihan T.'ninhayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Neslihan T.'nin intihar nedenini araştırırken, sesler üzerine dışarı çıktığında kızının yerde yatan cansız bedeniyle karşılaşan anne Hayriye T. gözyaşlarına boğuldu.

Anne, "Ne yaptın Özlem? Ne yaptın güzel Neslihan'ım" diyerek gözyaşı döktü. Polislerin koluna girerek ayakta tutabildiği anneye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ne yaptın Özlem

Özlem Neslihan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.