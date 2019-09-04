Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazipaşa Nahallesinde ikamet eden Emre Keskin isimli vatandaşı uykusunda sivri sinekler ısırdı. Isırıkların olduğu yerde yara oluşan ve hastaneye tedavi olmak için giden Keskin, “Doktora gittim tenimin hassas olduğunu söylediler ben hastaneye gittiğimde başka bir ablada çocuğunu aynı şikayetle getirmişti. Çocuğun heryeri yaraydı herkesinmi teni hassas yetkililer buna bir çare bulsunlar 2 haftadır evden çıkamıyorum” dedi.