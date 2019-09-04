Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, 27 RK 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. 3 takla atan otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kadın sürücü bir süre kazanın etkisinden çıkamadı. Sürücü, yakınları tarafından sakinleştirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3 takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
04.09.2019 - 16:27 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler : Gaziantep,yaşam haberleri,
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