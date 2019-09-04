Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 473 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.