Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçerek, araştırma ve denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, silahla evinden ateş ettiğini belirlediği S.Ç.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Ekipler, sorgusu için emniyete götürülen S.Ç.’nin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Evdeki aramada 2 kurusıkı ve 2 şarjör, biri başkası adına ruhsatlı diğeri ruhsatsız olmak üzere 2 av tüfeği, 196 av tüfeği mermisi, 42 farklı çaplarda tabanca mermisi, 89 kurusıkı mermisi, iş yerindeki aramada iseÿ2 tabanca, 1 av tüfeği ve tarihi görünümlü horozlu 3 tüfek ele geçirildi.