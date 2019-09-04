Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada ek üretim sahasında kurulum çalışmaları devam eden vinç montaj işçisi Abdurrahman Bayır (56), yaklaşık 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. Bayır'ın vinç kurulumunda çalışmak üzere Hatay’dan geldiği öğrenildi.