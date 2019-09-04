Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada ek üretim sahasında kurulum çalışmaları devam eden vinç montaj işçisi Abdurrahman Bayır (56), yaklaşık 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. Bayır'ın vinç kurulumunda çalışmak üzere Hatay’dan geldiği öğrenildi.
Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti
04.09.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Etiketler : Bartın,
648294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648294.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER