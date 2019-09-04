Alınan bilgiye göre, Karaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yaylıca Mahallesi’nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında kamu arazilerinde ekilmiş 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.