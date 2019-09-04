Alınan bilgiye göre, Karaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yaylıca Mahallesi’nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında kamu arazilerinde ekilmiş 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Kenevirlerin imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Samandağ’da 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
04.09.2019 - 21:16 | Son Güncelleme: 04.09.2019 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Etiketler : Hatay,
648311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648311.aspx
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