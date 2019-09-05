Alınan bilgilere göre, Maltepe Başöğretmen Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle 34 CDK 244 plakalı otomobile açılan ateş sonucu araçta bulunan Murat ve Erdal Karakaya ile Ahmet Altınay yaralandı. Saldırının ardından olay yerine Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis bölgede inceleme yaptı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
İstanbul'da silahlı saldırı, yaralılar var
05.09.2019 - 01:11 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : maltepe,haberler,saldırı,
648338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648338.aspx
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