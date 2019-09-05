Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de yaşayan Zafer Tan’ın (45), 30 Ağustos’ta doğum günüydü. Ailesi ve yakın arkadaşları, bunu kutlamak için Toroslar ilçesine bağlı Doruklu Mahallesi’nde bulunan bir restoranda parti düzenledi. Herkes neşeli sohbet içerisinde yemeklerini, pastalarını yedi. Çocuklar da restoranın oyun parkında oynama başladı. Bir süre sonra Tan çiftinin kızları Duygu Tan (15) masaya gelerek, ailesine 5 yaşındaki kardeşi Duru’nun uyuduğunu söyledi. Anne Nilgün Tan (37), kızını almak için yanına gittiğinde hareket etmediğini fark etti. Paniğe kapılan kadın, kocasından yardım istedi. İkili ne kadar uğraşsa da bir tepki alamayınca sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Minik yavrularını toprağa veren çift, kızlarının parktaki helikopterdeki elektrik kaçağı sebebiyle öldüğünü ileri sürdü.

Doğum gününde hayatının en büyük acısını yaşayan baba Tan “Her zaman gittiğimiz bir yerdi. Jandarma yaptığı incelemede 3-4 cihazda elektrik kaçağı tespit etmiş. İşletme sahipleri suçlarını kabul etti. Ama buna rağmen faaliyetlerine devam ediyorlar. Buna bir tedbir alınmalı. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin diye şikâyetçi oldum. İhmal olduğunu düşünüyorum” dedi.

İşletme sahibi Hasan A. ise suçlarının olduğunu kabul edip şunları söyledi: Büyük üzüntü duyuyoruz. Duru bizim de çocuğumuzdu. İhmalimiz var, inkar etmiyoruz. Yargının kararını bekliyoruz. İsteyerek yapmadık. 30 yıllık bir işletmeyiz.