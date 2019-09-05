Geleneksel dinî kıyafetleri giydiği için isminin “ISIS” olarak değiştirilmesinin “İslam karşıtı” düşüncelerden kaynaklandığını belirten Johnson, şirketten şikâyetçi oldu. 40 yaşındaki Abdülaziz Niquel Johnson, ‘’Bu resmen ayrımcılık” dedi. Starbucks ise, Johnson’un adının yanlışlıkla “ISIS” olarak hecelendiğini savundu. NEW YORK
Aziz’i DEAŞ kısaltması yaptılar
05.09.2019 - 03:24 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Philadelphia Starbucks’ta verdiği sipariş sırasında ismini görevliye “Aziz” olarak söyleyen Abdülaziz Niquel Johnson adlı Müslüman, kahve bardağının üzerinde adının, terör örgütü DEAŞ’ın İngilizce kısaltması olan “ISIS” şeklinde yazıldığını gördü.
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648347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648347.aspx
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