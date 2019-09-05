Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel dinî kıyafetleri giydiği için isminin “ISIS” olarak değiştirilmesinin “İslam karşıtı” düşüncelerden kaynaklandığını belirten Johnson, şirketten şikâyetçi oldu. 40 yaşındaki Abdülaziz Niquel Johnson, ‘’Bu resmen ayrımcılık” dedi. Starbucks ise, Johnson’un adının yanlışlıkla “ISIS” olarak hecelendiğini savundu. NEW YORK