Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un özellikle Avrupa yakasında geçen yıllara oranla kara sineklerin yanı sıra sivrisineklerin artış kaydettiği yönündeki şikayetler üzerine Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Turan ile aynı fakültedeki Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, bunun nedenlerini değerlendirdi. Prof.Dr. Turan, sinek popülasyonundaki artışın en önemli sebeplerinden birisinin çevre ısısı ve yağış miktarındaki değişiklikler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nuri Turan, dünyada küresel iklim değişiklikleri görüldüğünü, alışılmışın dışında bölgelere göre sıcaklıkların ve yağış rejiminin değişiklik gösterdiğini ifade ederek şöyle dedi: “Sineklerle bulaşabilen ciddi enfeksiyonlar var. Bunun en iyi çözümlerinden biri tabii ki sineklerle mücadeledir. İlçe ve büyükşehir belediyeleri ergin ve larva sinekler ile ilgili düzenli olarak ilaçlamaları yapıyor, farklı ilaçlar kullanıyorlar. Belki bunların daha sık kullanılması gündeme gelebilir. Etkili mücadele için zamanlama ve ilaçlama miktarı gözden geçirilebilir”

Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da yaptığı açıklamada, “Evlere sineklikler taktırmak, dışarıda sineklerin yuvalanabileceği evlerin etrafındaki su birikintilerinin giderilmesi gerek. Erişkin sineklere ayrı larvalara ayrı mücadele yapılmalı. Kimyasal ilaç kullanımında çevreye dikkat edilmeli. Biyolojik mücadelede göllere sinek yiyen balıklar bırakılabiliyor. Parafin gibi bazı maddeler kullanılabiliyor. Kişisel anlamda alınması gereken önlemlerin yanı sıra bataklıklarda ciddi ilaçlama yapılmalı” diye konuştu.