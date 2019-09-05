Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da 5 çocuğu olan Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı.
Mısır resmi makamları tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Muhammed Mursi de geçtiğimiz Haziran ayında mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.