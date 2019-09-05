Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 17 erkek, 11 kadın, 9 çocuk, 26 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi.
Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
05.09.2019 - 10:34 | Son Güncelleme: 05.09.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Etiketler : Balıkesir,
648411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648411.aspx
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