Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüp’te 30 yaşındaki pırlanta tasarımcısı Gamze Ceylan’ı kendisine 750 bin TL borcu olduğu iddiasıyla kafasından vurarak öldüren Hakkı Dündar’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakkı Dündar ve avukatı katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu'ndan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Mütalaayı kabul etmiyoruz"

Esasa karşı savunma yapan sanık avukatı, “Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkilin maktul ile alacak vereceğe ilişkin delilleri dosyaya sunduk. Bu deliller doğrultusunda haksız tahrik unsurunun oluştuğu kanaatindeyiz. Müvekkil hakkında üst sınırdan haksız tahrik indirimi uygulanmasına ve kanuni takdiri hafifletici nedenlerin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Avukatının ardından esasa ilişkin savunma yapan sanık Hakkı Dündar, “Kendisine zarar verme niyetim yoktu. Üzgün ve pişmanım. Keşke o gün arabada silah olmasaydı veya kurşun bana isabet etseydi” ifadelerini kullandı.

25 yıl 10 ay hapis cezası

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hakkı Dündar’ın ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu’ndan 25 yıl 10 ay hapsine ve 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.