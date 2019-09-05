Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 156. Cadde üzerinden Deregümü Caddesi yönüne seyreden sürücü Murat D. yönetimindeki 32 HH 873 plakalı otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Park halindeki araçlardan biri çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada sürücü Murat D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halil Batuhan S. yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.