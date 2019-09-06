Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi İngiltere’de bulunan Oxfam tarafından hazırlanan “İki Kıtanın Hikâyesi” başlıklı raporda, Afrika’da gelir adaletsizliğine vurgu yapılarak sadece 3 zenginin servetinin 1,3 milyar nüfuslu kıtanın yarısından daha fazla olduğu belirtildi. Güney Afrika’da Afrika’nın konu edinildiği Dünya Ekonomik Forumu sırasında yayımlanan raporda, Forbes sıralamasında yer alan iş adamları Aliko Dangote, Nicky Oppenheimer ve Johann Rupert’in servetinin yaklaşık 28,8 milyar dolar olduğu aktarıldı. Afrikalı zenginlerin yüzde 75’nin paralarını offshore hesaplarında tuttuğu ve bu yüzden her yıl 14 milyar dolarlık vergi kaybının olduğu kaydedildi. Raporda, tüm Afrika ülkelerinin, eşitsizlik, sömürge geçmişi ve sıklıkla Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından uygulanan başarısız ekonomik politikalar gibi benzer bir mirasla baş etmeye çalıştığı ifade edildi. Görüşlerine yer verilen Oxfam Direktörü Winnie Byanyima “Afrika yükselmeye hazır. Fakat liderler süper zenginleri desteklemeyi bırakmalı. Daha insani bir ekonomiyi destekleme cesaretine sahip olmalılar” ifadesini kullandı. Rapora göre, Afrika’da nüfusun en yoksulu olan 650 milyon kişinin toplam serveti yaklaşık 23 milyar dolara denk geliyor. Dünya Bankasına göre ise 2030 itibarıyla dünyadaki yoksulların yüzde 87’sinin bu kıtada olacağı öngörülüyor.

SAZLIK EVDE GEÇİM SAVAŞI

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’nın kırsal bölgelerinde insanlar, asırlardan beri süregelen geleneksel kabile evi mimarisini yaşatıyor. Ot, bambu ağacı ve toprak kullanarak, daire şeklinde inşa edilmiş yapılara sazlardan koni şeklinde çatı konulmasıyla ortaya çıkan geleneksel evlerin genişliği kabilelere göre değişiklik gösteriyor. Genellikle içi bir veya 2 odalı olarak tasarlanan evlerden birinde oturan Mübarek Reshid “Ailelerimiz fakirlikle mücadele ediyorlar. Bu evlerde hayata tutunmaya çalışıyoruz” dedi.