AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 11.59 sıralarında merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
06.09.2019 - 12:46 | Son Güncelleme: 06.09.2019 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 11.59 sıralarında merkez üssü Antalya - Alanya açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : AFAD,
648652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648652.aspx
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