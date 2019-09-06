Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fındık yağı, kanola yağı, mısır yağı, ceviz yağı derken artık çaydan da yağ üretilecek. RTEÜ Ziraat Fakültesi tarafından çay tohumundan yağ üretilebilmesi için çalışma başlatıldı. RTEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Seyis, çaydan alternatif ürünlerin çıkartılması gerektiğini dile getirerek, çay tohumundan yağ üretimi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların sonuç vermesi halinde çay bitkisinden sadece yeşil çay, siyah çay, beyaz çay değil artık yağının da olabileceğinin altını çizdi. Çay tohumunda zeytinyağına yakın kalitede yağ olduğunu dile getiren Seyis, “Çaydan alternatif bir ürün çıkartmamız gerekiyor. Çay tohumunda zeytinyağına yakın kalitede yağ var. Onun çalışmalarını da yaptık, ilk DOKAP projesinde onun çalışmalarını da yayınlayacağız. Tohumdaki yağ oranı şuan yüzde 25-26. Azot veriyoruz da ondan. Biz onu farklı miktarda gübrede, buna göre budarsak tohum verimi de artacak yağı da artacak. Bizim 835 bin dekar çayımız var, hesaplayacağız bizim ne kadar ihtiyacımız var. Geriye kalanı ne yapalım? Çiftçiye ‘siz bize tohum yağı üretin’ diyeceğiz. Çin’de var, hem tohum üretiyor hem kovanlara koyuyorlar bal yapıyorlar. Kalite deyince o akla gelmesi lazım. Bizde siyah çay var, yeşil çay var, beyaz çay ürettik, mor çay var. Bunları da gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü yeşil çay dediğimizde sadece içme değil, pudrada, dondurmaya katmada kullanılıyor. Çünkü antioksidan seviyeleri çok yüksek yeşil aksam olduğu için. Kalite deyince geniş perspektiften bakmamız lazım. Toplam verime bakarsanız verim ile kalite ters orantılı. Verim arttı mı kalite düşüyor” dedi.

Çay yağının çalışmalarına başlanması halinde 4-5 yıl içerisinde üretimine geçilebileceğini dile getiren Seyis, “Genetiği bulduktan sonrası kolay, 4-5 yıl içerisinde rahatlıkla üretime başlanabilir. Bitkileri yıl içerisinde çoğaltırsınız ama tohum olması 4-5 yılı bulur” ifadelerini kullandı.