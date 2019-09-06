Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında 31 Ağustos günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan özel hareket polisi Mert Altaş, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Polis memurunun vefat haberi yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğarken, Altaş’ın naaşının Ahlat’a getirilerek yapılacak törenin ardından aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mert Altaş ile aynı araçta bulunan özel hareket polisi Mehmet Fatih Tatlısu hayatını kaybetmiş ve aynı gün Ahlat’ta Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedilmişti.