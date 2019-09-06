Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat sonrasında düzenlenen toplantıda üç ülkenin milli marşları çalındı, "toprak bütünlükleri için hayatını kaybeden askerlerin anısına" saygı duruşunda bulunuldu.
Açıklamada, Eternity-2019 ismi verilen tatbikatta, belirlenen görevlerin başarıyla yerine getirildiği ifade edildi.
2 Eylül'de başlatılan tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için bir dizi görevler icra edilmişti.