Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kahta ilçesinde H.K'ya ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet kaleşnikof silah ve bu silaha ait 19 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken konuyla alakalı olarak H.K., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.