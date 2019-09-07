Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Android Kemençeci heykeli, hem kemençe çalıyor hem de türkü söylerken gözleri, ayakları, parmakları, kafası ve bütün vücudu ile müziğin ritmine göre hareket ettiriyor.

Heykel ile ilgili bilgi veren Dursun Ali İnan’ın kızı babası adına yapılan müzenin Müdürü Aysel İnan, "Heykeli Samsun'da bir heykeltraşımız yaptı. Bunun daha önce bir örneği Neşet Ertaş'ın bağlama çalan şekliyle balmumundan android heykeli yapılmıştı. Biz 'Kemençe çalan versiyonu olarak neden olmasın' diye düşündük. Biraz da ondan esinlendik. Onun sonucu olarak yaptık çok ilgi gördü. Gelen ziyaretçilerin çok ilgisini çekti.

Saz çalanı var ancak kemençe çalan bir örneği yok" dedi.

Uzungöl’ün doğal güzelliklerinin dışında başka değerlerin de ortaya çıkması için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden İnan “Uzungöl'ün doğa güzelliklerinin yanında başka değerlerinin de ön plana çıkmasını istedik. Kültürel folklorik müzik gibi. Amacımız bunu vurgulamak istedik. Yöremizde bunun başka bir örneği yok. Heykelin herhangi bir sanatçıya da benzerliği yok ancak sonradan belki geliştirilebilir aklımızda böyle bir şey var. Bizim çok eski sanatçılarımızdan Bahattin Çamurali vardı, kemençe üstatlarından. Heykelde çalan ses ona ait en azından onun hatırasını bu şekilde yaşatmış olduk. Gelen ziyaretçilerimizden özellikle çocuklar görünce korktu ancak onun dışında çok beğenildi” diye konuştu.