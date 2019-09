Türkiye Gazetesi

İlçe merkezinde yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapan Ayhan Yılmaz, arıların duvarları ve çeşitli yerleri sardığını ve saldırganlaştığını fark etti. İki bölümdeki arılarının yanına giden Yılmaz 100 kovanlık bölümde herhangi bir sorunla karşılaşmazken 50 kovanlık bölümdeki arıların bir kısmının öldüğünü, bir kısmının ise can çekiştiğini ve farklı yerlere saldırdığını fark etti. Kovanların kapaklarını açan Yılmaz tecrübesine dayanarak, arıların ilaçla zehirlendiğini fark etti. Üslük atılmış kovanlarda ölümlerin daha hızlı meydana geldiğini beyan eden Yılmaz, 50 kovanın zarar gördüğünü dile getirdi.

Her kovanla tek tek ilgilenen Yılmaz, "Sabah uyandığımda bir gariplik fark ettim, evimin girişinde toplanmıştı birçoğu ve saldırgan bir hal almışlardı. Kovanlarımın yanına gittiğimde evimin hemen yanında olan kovan ve arılarda sorun görünmüyordu. 50 kovanlık bölüme gittiğimde arıların can çekiştiğini ve birçoğunun öldüğünü fark ettim. Hemen kovanların kapaklarını açarak hava almalarını sağladım. Lakin büyük ölçüde arı telef oldu. Sorunun ne olduğunu araştırmak için ölen arıları Tarım İl Müdürlüğüne göndereceğim. Tecrübelerim bana zehir verildiğini gösteriyor, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış kimselerdir. Ne istediler hayvanlardan anlamıyorum, şu an can çekişmelerini gördükçe içim sızlıyor" dedi