Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşılan 'satılık tarım arazileri' ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. İlanları inceleyen ve şikayetçilerin ifadesine başvuran polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerden Ü.G. adlı kadını Konya'da, B.B. ve babası K.B.'yi Antalya'da eş zamanlı operasyonla yakaladı. Dün yapılan operasyonda yakalanan Ü.G. de Antalya'ya getirildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Oğlumun yaşı küçük. Siz beni çekin" diye seslendi.