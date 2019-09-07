Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ABD ile birlikte 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor. Daha önceden teröristler tarafından kullanılan bazı kulübelerin yanlarındaki beton duvarların yıkıldığı gözlendi.
PKK/PYD terör örgütü devriye öncesi tünelleri tahrip ediyor
07.09.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,
648868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648868.aspx
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