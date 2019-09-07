Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde saat 17.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Zeytinburnu'nda yangın paniği
07.09.2019 - 17:28 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu'nda bir iş yerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinburnu,yangın,
648890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648890.aspx
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