İzmir’in Urla ilçesi Azmak mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İzmir’de makilik alanda yangın
07.09.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Etiketler : İzmir,
648891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648891.aspx
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