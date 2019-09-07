Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Urla ilçesi Azmak mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.