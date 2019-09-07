Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine giden Ali Evci yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Mutlu Çelik'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan otomobil, Elif Doğuş Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, Yıldırım'ın aracındaki ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle belinde ağrı oluştuğunu belirten Çelik ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.