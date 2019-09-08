Etkinliğe ulusal şefler, çeşitli gastronomi dergilerinin genel yayın yönetmenleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazeteciler ve yurt dışından gelen gastronomi yazarları katıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 180 çeşit yemeklerinin bulunduğunu belirterek “Etkinlik, Giresun’un gastronomide öne çıkması noktasında çok önemli geri dönüşler getirecek” dedi. Yazarımız ve aynı zamanda Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı da olan Adnan Şahin ise “Günümüzün en trend mutfak anlayışı olan sağlıklı mutfağı burada görmek mümkün” diye konuştu.
Yaylada lezzet şöleni
08.09.2019 - 02:27 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vejetaryen yemekleriyle ünlü Giresun mutfağının tanıtımı için bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda “Giresun Gastronomi Günleri” etkinliği düzenlendi.
Etiketler : giresun,
648934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/648934.aspx
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