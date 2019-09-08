Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinliğe ulusal şefler, çeşitli gastronomi dergilerinin genel yayın yönetmenleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazeteciler ve yurt dışından gelen gastronomi yazarları katıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 180 çeşit yemeklerinin bulunduğunu belirterek “Etkinlik, Giresun’un gastronomide öne çıkması noktasında çok önemli geri dönüşler getirecek” dedi. Yazarımız ve aynı zamanda Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı da olan Adnan Şahin ise “Günümüzün en trend mutfak anlayışı olan sağlıklı mutfağı burada görmek mümkün” diye konuştu.