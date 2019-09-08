Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyeden yapılan açıklamada, “Gece geç saatlere kadar atılan havai fişekler; gürültü kirliği oluşturduğu, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmıştır” denildi. Belediye meclisinin aldığı karara göre, ilçe sınırlarındaki çay bahçesi, kafe, restoran, düğün salonu gibi mekanlarda ya da sokaklarda atılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılamayacak.