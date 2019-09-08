Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı’nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST kapsamında dikey rüzgâr tüneli platformu, Taksim Meydanı’na kuruldu. Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı. Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Sorulan sorulara en hızlı şekilde doğru cevap veren vatandaşlar bu deneyimden yararlandı. Havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgâr tüneli, 7-11 Eylül tarihleri boyunca Taksim’de ilgilileri ağırlayacak. Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocuklar ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek maksadıyla düzenlenen TEKNOFEST’e 81 il, 122 ülkeden, 17 bin 373 takım başvurdu. 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü. Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgâr tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, , Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinliklerle TEKNOFEST altı gün boyunca unutulmaz saatlere sahne olacak.