Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da polisin, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yaptığı çanta ve kırtasiye yardımı sırasında bir çocuk mutluluktan duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi kentte ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına çanta ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evleri gezip ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek, çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Yeni dönemde ilkokul 3. sınıfa başlayacak olan 9 yaşındaki Hatice Ateş, gazetecilere, polisin hediyelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Büyüyünce öğretmen olmak istediğini dile getiren Ateş, yardımda bulunan polislere teşekkür etti. Ateş, bu sırada duygulanarak gözyaşı döktü.

Bu sırada bir kadın polis memuru da ona sarılıp öperek sevincini paylaştı.