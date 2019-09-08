Tarım makineleri satışı yapan Mehmet Cansız, dün saat 18.00 sıralarında Sanayi Caddesi'ndeki iş yerinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Cansız, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Çok acı olay! 4 metreden çakıldı
08.09.2019 - 14:01 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, iş yerinin 4 metrelik çatısından düşen Mehmet Cansız (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : denizli,çatıdan düştü,
649024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649024.aspx
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