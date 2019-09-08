Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'de 126 yıl önce ilk köfteci dükkanının açılmasıyla başlayan serüvende bugün yurt içi ve yurt dışından müdavimleri bulunan İnegöl köftesinin marka değerinin arttırılması için İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Lokantacılar Odası ile İstanbul Şef Aşçılar Derneği iş birliğinde 1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivali düzenlendi. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılan festival, dün düzenlenen coşkulu törenle start aldı. Bugün Nikah Dairesi önündeki alanda kurulan 25 metrelik ızgaralarda gün boyu 1,5 ton köfte pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. 10 bin kişilik köfte ikramı ile İnegöl köftesinin tanıtımının da yapılması hedeflendi. Öğleden sonra başlayan köfte ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu alanda köfte ekmek almak isteyenler sıraya girerek kendilerine sıra gelmesini beklediler.

İstanbul Şef Aşçılar Derneği Başkanı Avni Sap, “Dernek olarak bu ikincisini düzenlediğimiz bir organizasyon. İnşallah yüzümüzün akıyla bundan da çıkacağız. Bundan sonra İnegöl’ün tanıtımı için diğer gittiğimiz illerde de İnegöl köftesinin tanıtımını yaparak İnegöl’ü bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep mutfağını nasıl ki dünya biliyorsa, İnegöl köftesini de dünya mutfağına tanıtmak için uluslararası şeflerimizi buraya davet ettik” diye konuştu.

Türkiye’de en lezzetli köftenin İnegöl köftesi olduğunu vurgulayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Ben buradan tüm köfte üretimi yapanlara seslenmek istiyorum; Türkiye’de en lezzetli köfteyi üretiyoruz. Burada mütevazi olamayız. Öncelikle biz İnegöl’de kendi kasabımız, kendi restoranımız en güzel köfteyi yapacak ki ondan sonra şehir dışında üretilen köftelere müdahale etme şansımız olsun. Türkiye’nin bir markası, İnegöl’ün bir değeri olan İnegöl köftesini daha lezzetli ve daha kaliteli sunmak, ticari açıdan da şehre katkı sağlayacak duruma getirebilmek için mücadelemizi ortaya koyacağız. Bu bağlamda Sabri Başkanımız bize gelmişti, köfte festivali düzenleyelim demişti. Bu birincisi. Eksiğiyle, yanlışı ve doğrusuyla bunu yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda daha güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.



Köftenin şehrin değerli bir markası olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, “Lokantacılar Odası Başkanımız, Şef Aşçılar Derneği Başkanımız ziyaretimize geldiler ve İnegöl’de köfte festivali ve beraberinde yöresel yemeklerin sunumunun da yapılabileceği bir festival düzenlemek istediklerini ifade ettiler. Aslında hepimizin düşündüğü, bu şehirde niçin bir köfte festivali yapmayalım, bunu daha uzaklara niçin duyurmayalım düşüncesi bugün ilkiyle ve özellikle uluslararası anlamda gerçekleşmiş oluyor. Aramızda çok değerli şef ve aşçılarımız var. 10 farklı bölgeden şehrimize geldiler. Çünkü köftemiz bizim kıymetli bir markamız. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerime soruyorum, İnegöl deyince aklınıza ilk ne geliyor? Öncelikle genelde mobilya ve sonrasında köfte geliyor. Üçüncü markamız da Oylat Kaplıcalarımız. İnşallah biz bugün ilkini yaptığımız köfte festivaliyle, bu organizasyonun eksik ve aksaklarını da önümüzdeki süreçte değerlendirerek daha güzel, profesyonel bir köfte festivalini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Şehrimizin değerli bir markası. Sanayi şehriyiz, beraberinde tarım şehriyiz. Turizm anlamında da bugün köfteyi konuşuyoruz” diye konuştu.