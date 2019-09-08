Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.
Hatay'da korkutan orman yangını
08.09.2019 - 16:51 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,orman,yangın,
649044 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649044.aspx
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