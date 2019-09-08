Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.