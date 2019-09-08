Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Beşyol köyü Kireçtepe mevkisinde, sahilden yasa dışı çıkış yapmak üzere olan 7'si çocuk 29 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin yapılması için Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü
Çanakkale'de 29 mülteci yakalandı
08.09.2019 - 18:13 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 7'si çocuk 29 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Beşyol köyü Kireçtepe mevkisinde, sahilden yasa dışı çıkış yapmak üzere olan 7'si çocuk 29 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin yapılması için Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü
Etiketler : Çanakkale,
649055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649055.aspx
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