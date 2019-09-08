Edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçmaya çalıştığı tespit edilen hareket halindeki bir lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.
Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı
08.09.2019 - 23:09 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7’si çocuk 5’i kadın toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Kuşadası,düzensiz göçmen,
649077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649077.aspx
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