Kaza, Esenyurt TEM Otoyolu Kiptaş Konutları mevkiinde 01.00 sıralarında meydana geldi. Dereye uçan 34 VZP 30 plakalı kamyonun sürücüsü ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bariyeri aşan kamyon TEM'den dereye uçtu
09.09.2019 - 02:56 | Son Güncelleme: 09.09.2019 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.
Etiketler : tem,tem kaza,trafik kazası,
649093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649093.aspx
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