Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Helikopterle uçuşa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile teknik ekip, kıyılarda denetimlerde bulundu. Uçuşta bölgedeki kıyılar, koylar ve adalar incelendi; video ve fotoğraf kaydı alındı. Kaçak yapıların son durumu ve iskeleler de kayıt altına alındı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman “Muğla kıyılarında 15 gündür aralıksız, 100 kişilik teknik ekibimiz denetimler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milâs, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında denetimlerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Kahraman, kanuna aykırı yapıların, kayıt belgelerinin iptal edildiğini ve mühürlendiğini bildirdi. Denetimlerin yeni kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini de hedeflendiğini vurgulayan Kahraman “Kayıtlar, bundan sonra imar aykırılıklarına karşı arşiv niteliği de taşıyacak” diye konuştu. Kahraman, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.