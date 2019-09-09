Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Avcılar sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.