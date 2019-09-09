Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 12:56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem
09.09.2019 - 13:17 | Son Güncelleme: 09.09.2019 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak: AA
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649180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649180.aspx
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