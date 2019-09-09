Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ozan Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta arkadaşlarıyla birlikte oynayan A.K. (10), apartmanın çevre duvarında oturduğu sırada dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Geriye doğru sırt üstü beton zemine düşen küçük kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Tutmak için koştuk”

Olay anını anlatan çocuğun arkadaşları, “Arkadaşım duvarın demir korkulukları üzerinde oturuyordu. Birden dengesini kaybetti. Ayakları bir anda havaya kalkmaya başladı. Düşecek diye ben tutmak için koşmaya başladım ama sırt üstü düştü. Sonra ambulans çağırdık” dedi.