Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Tepkilerin ardından Kadıköy Anadolu Lisesi müdürü Ali Fuat Güney gazetemize konuştu. Skandal ‘Simit atma’ töreni için Güney şunları söyledi: "Okulun sembolü martı. 1955 yılında kurulan okulda simit atma bir gelenek haline gelmiş. 2 yıldır okulda müdürlük yapıyorum. Buraya geldiğim günden beri mücadele veriyorum bu manzarayı durdurmak için... Nimet, kitap ve doğaya büyük önem veriyoruz. Bunun yanlış olduğunu her platformda dile getiriyorum. "

MEZUNLAR YAPIYOR

"Mezunlardan bunun için linç yedim. Bugün simit atanlar da okuldan mezun olan gençler. Kurtuluş savaşı ve Çanakkale destanını örnek vererek yapılanın yanlış olduğu belirttim. Bu minimize olmuş hali. Gelenek adı altında yapılan bu adım değerlerimize ters... Birçok alanda başarılarımız var. Bununla gündeme gelmek istemiyoruz. Tamamen bitirmek için mücadelem sürecek."