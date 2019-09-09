Alınan bilgilere göre, 75. Yıl Mahallesi, 25 No'lu Sokak üzerinde iki komşu arasında, araç parkı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Park kavgası katliama dönüştü!
09.09.2019 - 22:05 | Son Güncelleme: 09.09.2019 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Etiketler : Gaziantep,
649256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/649256.aspx
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