Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soma istikametinden Akhisar yönüne gitmekte olan A.S’nin idaresindeki 10 AAP 488 plakalı işçi midibüsü ile ara yoldan ana yola çıkan Y.T.K’nin kullandığı 34 TB 7072 plakalı otomobil, Kırkağaç ilçesi kavun kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar S.T, A.S, M.K, Y.S.K, O.A ve M.Ö 112 acil ambulansları ile Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine götürüldü.

Yaralılardan S.T, A.S, M.K ve Y.T.K Kırkağaç Devlet Hastanesine, O.A ve M.Ö ise Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kazaya müdahale ederek güvenliği sağlarken, araçlar çekicinin gelmesiyle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten seyreden trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.