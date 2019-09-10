Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altunsöğüt, 2012 yılında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Soner Göztepe’den ayrılarak kızı Cennet Göztepe (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evine taşınmıştı. 2013 yılında boşanma davası açılmasından kısa süre sonra önünü kestiği Altunsöğüt’ü bıçakla ağır yaraladı. Yakalanan Göztepe, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Boşanma davası ise 2017’de sonuçlanırken Soner Göztepe’nin tehditleri devam etti.

Cennet Göztepe: Annem ölsün istemiyorum

Geçen cuma akşamı evlerinde otururken zilin çalması üzerine camdan bakan Altunsöğüt, eski eşinin kapıda olduğunu görünce açmadı. Babasının su istemesi üzerine yanına giden 15 yaşındaki oğlu, Soner Göztepe’nin bardağı kırması üzerine yaralandı. Oğlunun tedavisi devam ederken sağlık merkezine giden Soner Göztepe cebinden çıkardığı bıçakla önce eski eşini daha sonra engel olmaya çalışan kızını yaraladı. Gözaltına alınan Soner Göztepe çıkarıldığı Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde adli kontrol şartıyla yine serbest bırakıldı.

Ellerinden yaralanan Cennet Göztepe yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak “Annemin ölmesini istemiyorum. Bir gün gelip annemi öldürebilir. Yetkililer annemin ölmesini mi bekliyor”dedi. Hastanede tedavi gören Merzuka Altunsöğüt ise “Beni sokak ortasında bıçakladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Şimdi de ölümden döndüm” dedi. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından dün akşam saatlerinde Göztepe yeniden gözaltına alındı.