Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zincirlikuyu’da servis araçlarına yönelik denetimler sırasında ilginç anlar yaşandı. Durdurulan bir özel okul servisindeki sürücü, rehber ve öğrencilerin kemerleri takılı, ikaz lambaları ise çalışıyordu. Araç uygulama noktasında örnek bir servis aracı olarak gösterildi. Ancak sürücüsü Yıldırım Şen’in kimlik bilgileri incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Trafik ekiplerinin denetleme sırasında durdurdukları servis sürücüsü Şen’in bilgisayar kontrolünde hiç ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Araç, içerisindeki minik öğrencilerle birlikte bekletildi. 2 bin 18 lira para cezası kesilen Şen yaptığı açıklamada, “Lütfen beni çekmeyin. Patron görmesin. İşten kovar” dedi.

Polislerin servis minibüsünü bağladığı Şen, ceza kesilmesinin ardından önce aracının yanına gitti. Burada bir süre duran ve sigara içen Şen, aracın etrafında tur atmaya başladı. Şen, daha sonra aracın arkasından uzaklaşarak kayıplara karıştı.



ÖĞRENCİLER BİR SAAT BEKLEDİ

Öğrenci servisindeki rehber ise Yıldırım Şen’in kendilerini bırakarak gitmesine tepki gösterdi. Okul servisinde rehberlik yapan kadın, “İki hafta önce bizim şirkette işe başladı. İşe girerken ehliyetini kaybettiğini söylemiş. Ehliyetinin bir fotokopisiyle diğer belgelerini şirkete verip işe başlamış. Biz ehliyeti olduğunu biliyorduk. Şimdi polisler hiç ehliyeti olmadığını söyledi. Şok oldum. Yıldırım beyin değişik tavırları vardı. İlgisiz, dalgın bir kişiydi. Bu durumu şirkete iletmiştim. Şimdi de bizi bırakıp gitti. Öğrencilerle ortada kaldık” diye konuştu.

Servis aracının rehberi firmayı arayarak ehliyeti olan bir sürücünün denetim noktasına gelmesini istedi. Yaklaşık bir saat sonra başka bir servis aracı uygulama noktasına gelerek öğrencileri aldı. Araç ise otoparka çekildi.

ÇOCUKLAR BAŞKA SERVİSE BİNDİRİLDİ

Ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen sürücü Yıldırım Şen, bir süre sonra gözden kayboldu. Bir saate yakın bekleyen öğrenciler ise firmanın yolladığı yeni servise binerek okullarına gönderildi.

MUAYENESİZ ARAÇ DURDURULDU

Anadolu yakasındaki servis araçlarının denetim noktası Ataşehir Turgut Özal Bulvarı oldu. Denetimlerde, sigortası olmayan bir sürücü bekletilerek yeni servis istendi. Çocuklar gelen servise aktarılarak okula gönderildi. Muayenesi yapılan okul servisi, daha sonra ekiplerce bırakıldı. Bu arada, telefonla konuşan bir İETT şoförüne de para cezası kesildi. Denetimi cezasız geçen şoför Şamil Kartal, “Kazasız belasız bir yıl olsun. Çocukların güvenliği bize emanet. Ben her zaman diyorum, çocukları sevmeyen yapmasın bu işi. Aileler en değerli varlıklarını bize teslim ediyor” dedi. İstanbul trafiğinde son durum drone ile havadan izlendi. Öte yandan birçok ilde de okul servisi denetimi yapıldı. Kahramanmaraş’ta 160 okul servisini denetleyen jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan 23 sürücüye 5 bin 835 TL ceza kesti.